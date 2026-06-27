Catus

Ateliers pêche en float-tube

Catus Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Organisé par la fédération de pêche du Lot.

Sur chacun de ces ateliers, nous consacrons environ 30 min à l’éducation à l’environnement : présentation de la biodiversité, identification des poissons, découverte des écosystèmes aquatiques, réseaux trophiques, biologie des poissons….

Organisé par la fédération de pêche du Lot.

Sur chacun de ces ateliers, nous consacrons environ 30 min à l’éducation à l’environnement : présentation de la biodiversité, identification des poissons, découverte des écosystèmes aquatiques, réseaux trophiques, biologie des poissons….

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Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 35 50 22

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English :

Organized by the Lot Fishing Federation.

In each of these workshops, we devote about 30 minutes to %E0 l?%Environmental education: presentation on biodiversity, fish identification, exploration of aquatic ecosystems, food webs, fish biology, etc.

L’événement Ateliers pêche en float-tube Catus a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Cahors Vallée du Lot