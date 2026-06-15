Soirée brasero sous les étoiles à la Ferme de Siffray Catus vendredi 24 juillet 2026.

Catus

Soirée brasero sous les étoiles à la Ferme de Siffray

Route de Siffray Catus Lot

Tarif : 40 – 40 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

La Ferme de Siffray organise une parenthèse gourmande et authentique autour d'un brasero.

La Ferme de Siffray organise une parenthèse gourmande et authentique autour d'un brasero.

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Route de Siffray Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 77 81 ferme@lafermedesiffray.com

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English :

La Ferme de Siffray is hosting a gourmet and authentic getaway around a fire pit.

L’événement Soirée brasero sous les étoiles à la Ferme de Siffray Catus a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot