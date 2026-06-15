Soirée brasero sous les étoiles à la Ferme de Siffray Catus
Soirée brasero sous les étoiles à la Ferme de Siffray Catus vendredi 24 juillet 2026.
Catus
Soirée brasero sous les étoiles à la Ferme de Siffray
Route de Siffray Catus Lot
Tarif : 40 – 40 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
La Ferme de Siffray organise une parenthèse gourmande et authentique autour d'un brasero.
La Ferme de Siffray organise une parenthèse gourmande et authentique autour d'un brasero.
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Route de Siffray Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 77 81 ferme@lafermedesiffray.com
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English :
La Ferme de Siffray is hosting a gourmet and authentic getaway around a fire pit.
L’événement Soirée brasero sous les étoiles à la Ferme de Siffray Catus a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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