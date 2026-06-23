Vide-greniers à Catus Catus
dimanche 23 août 2026 · Catus
Informations pratiques
Catus
Vide-greniers à Catus
La Verniere Catus Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
La Maison des Arts organise son vide greniers annuel devant l'école, à l'ombre des arbres
La Maison des Arts organise son vide greniers annuel devant l'école, à l'ombre des arbres. Restauration possible sur place.
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La Verniere Catus 46150 Lot Occitanie +33 6 37 22 61 29 lamaison-des-arts46@orange.fr
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English :
La Maison des Arts is hosting its annual yard sale in front of the school, in the shade of the trees
L’événement Vide-greniers à Catus Catus a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot
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