Repas, projections et concert avec Les Rois du Burlesque Catus mercredi 26 août 2026.

Catus

Repas, projections et concert avec Les Rois du Burlesque

Place de l’église Catus Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Soirée en plein air

Soirée en plein air. Repas à base de produits locaux (entrée, plat ,dessert, café).

Courts métrages muets et musique réalisée en direct comme le cinéma du début du XXème siècle. partenariat avec l'association "Le bruit de la pellicule".

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Place de l’église Catus 46150 Lot Occitanie

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English :

Outdoor Evening

L’événement Repas, projections et concert avec Les Rois du Burlesque Catus a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot