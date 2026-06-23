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Cinéma en plein air Catus

Cinéma en plein air Catus

Cinéma en plein air Catus vendredi 21 août 2026.

Adresse
Lac Vert
Ville
46150 Catus
Département
Lot
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
Gratuit

Catus

Cinéma en plein air

Lac Vert Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Séance de cinéma en plein air au bord du Lac Vert, organisée par Gindou Cinéma, dans le cadre du festival de Gindou

Séance de cinéma en plein air au bord du Lac Vert, organisée par Gindou Cinéma, dans le cadre du festival de Gindou. Projection d’un film pour toute la famille dans un cadre naturel et apaisant.

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Lac Vert Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 89 99 

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English :

Open-air movie screening on the shores of Lac Vert, organized by Gindou Cinéma as part of the Gindou Festival

L’événement Cinéma en plein air Catus a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot

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