Catus

Cinéma en plein air

Lac Vert Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Séance de cinéma en plein air au bord du Lac Vert, organisée par Gindou Cinéma, dans le cadre du festival de Gindou

Séance de cinéma en plein air au bord du Lac Vert, organisée par Gindou Cinéma, dans le cadre du festival de Gindou. Projection d’un film pour toute la famille dans un cadre naturel et apaisant.

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Lac Vert Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 89 99

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English :

Open-air movie screening on the shores of Lac Vert, organized by Gindou Cinéma as part of the Gindou Festival

L’événement Cinéma en plein air Catus a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot