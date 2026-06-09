Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon Vallée du Rioumajou à Frédencon Saint-Lary-Soulan
Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon Vallée du Rioumajou à Frédencon Saint-Lary-Soulan mardi 11 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon
Vallée du Rioumajou à Frédencon SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11 11:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Avec un guide de pêche diplômé, ateliers pêche nature dans la vallée du Rioumajou en juillet et août
– De 4 ans à moins de 12 ans
– 2 séances par jour 2 heures d’activité (6 enfants maximum).
Places limitées, réservation Office de Tourisme.
Encadrement gratuit. Le permis de pêche est obligatoire. .
Vallée du Rioumajou à Frédencon SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
With a qualified fishing guide, nature fishing workshops in the Rioumajou valley in July and August:
– Ages 4 to under 12
– 2 sessions per day 2 hours of activity (6 children maximum).
Limited places, booking at the Tourist Office.
L’événement Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65
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