Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon Vallée du Rioumajou à Frédencon Saint-Lary-Soulan mardi 11 août 2026.

Saint-Lary-Soulan

Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon

Vallée du Rioumajou à Frédencon SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Avec un guide de pêche diplômé, ateliers pêche nature dans la vallée du Rioumajou en juillet et août

– De 4 ans à moins de 12 ans

– 2 séances par jour 2 heures d’activité (6 enfants maximum).

Places limitées, réservation Office de Tourisme.

Encadrement gratuit. Le permis de pêche est obligatoire. .

Vallée du Rioumajou à Frédencon SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

With a qualified fishing guide, nature fishing workshops in the Rioumajou valley in July and August:

– Ages 4 to under 12

– 2 sessions per day 2 hours of activity (6 children maximum).

Limited places, booking at the Tourist Office.

L’événement Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédancon Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65