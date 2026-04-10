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Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 339 Le Bignon

Ville : 49280 La Tessoualle

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 9.99 9.99

La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 9.99 – 9.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :
2026-05-20

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339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74  michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

L’événement Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais

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