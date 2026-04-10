Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle mercredi 20 mai 2026.
La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 9.99 – 9.99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:30:00
Date(s) :
2026-05-20
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339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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English :
L’événement Ateliers Petit Soigneur Animalier moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais
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