Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle mercredi 27 mai 2026.
La Tessoualle
Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Prochaine séance BB soigneur et UNIQUE séance pour Mai, le 27 mai
Les objectifs de ces séances BB soigneur.
– Découvrir les animaux en douceur
– Apprendre à les observer
– Les approcher
– Les toucher
– Les nourrir
Vivre une expérience enrichissante autour du bien être, de la gestion des émotions et des 5 sens. .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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English :
L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais
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