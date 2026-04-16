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Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 339 Le Bignon

Ville : 49280 La Tessoualle

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6

La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Prochaine séance BB soigneur et UNIQUE séance pour Mai, le 27 mai

Les objectifs de ces séances BB soigneur.
– Découvrir les animaux en douceur
– Apprendre à les observer
– Les approcher
– Les toucher
– Les nourrir

Vivre une expérience enrichissante autour du bien être, de la gestion des émotions et des 5 sens.   .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74  michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais

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