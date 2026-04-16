La Tessoualle

Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Prochaine séance BB soigneur et UNIQUE séance pour Mai, le 27 mai

Les objectifs de ces séances BB soigneur.

– Découvrir les animaux en douceur

– Apprendre à les observer

– Les approcher

– Les toucher

– Les nourrir

Vivre une expérience enrichissante autour du bien être, de la gestion des émotions et des 5 sens. .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

L’événement Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais