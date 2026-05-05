Ateliers Petit Soigneur La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur La Tessoualle samedi 20 juin 2026.
La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 11:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Atelier Petits Soigneurs Animalier le 20 juin 2026 de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 3 à 11 ans.
✅Une expérience unique auprès des animaux.
✅Les enfants découvrent le métier de soigneur animalier: nourrir les animaux, participer aux soins et apprendre à respecter les animaux tout en s’amusant.
Chez les animaux du Bignon
à La Tessoualle .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers Petit Soigneur La Tessoualle a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Choletais