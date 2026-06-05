Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL La Tessoualle
Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL La Tessoualle jeudi 9 juillet 2026.
La Tessoualle
Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL
Parvis du complexe sportif La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, du 2 juillet au 9 août, pour jouer deux spectacles dans 41 villages. La TRPL s’arrêtera à La Tessoualle le 15 juillet pour une représentation du spectacle Les midinettes de Jacques Hadjaje.
Synopsis Au lendemain du réveillon de Noël, cinq ouvrières sont brutalement licenciées. Bien résolues à en découdre pour défendre leur travail et leur dignité, elles décident d’occuper leur usine. À travers la voix de ces femmes, c’est une lutte pour la vie qui résonne. .
Parvis du complexe sportif La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr
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English :
L’événement Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
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