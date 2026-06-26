Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle jeudi 23 juillet 2026.
La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Atelier Petit soigneur Animalier .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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L’événement Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais