La Tessoualle

Speed Dating

La tourelle du lac La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Rencontre entre célibataire .

La tourelle du lac La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 95 88 92 62 yugenfightpro@gmail.com

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English :

L’événement Speed Dating La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais