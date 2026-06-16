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Speed Dating La Tessoualle

Speed Dating La Tessoualle mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : La tourelle du lac

Ville : 49280 La Tessoualle

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : 19 19

La Tessoualle

Speed Dating

La tourelle du lac La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Rencontre entre célibataire   .

La tourelle du lac La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 95 88 92 62  yugenfightpro@gmail.com

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English :

L’événement Speed Dating La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais

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