Speed Dating La Tessoualle
Speed Dating La Tessoualle mercredi 1 juillet 2026.
La Tessoualle
Speed Dating
La tourelle du lac La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Rencontre entre célibataire .
La tourelle du lac La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 95 88 92 62 yugenfightpro@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Speed Dating La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à La Tessoualle (Maine-et-Loire)
- Ateliers Petit Soigneur La Tessoualle 20 juin 2026
- Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle 24 juin 2026
- Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois La Tessoualle 7 juillet 2026
- Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL La Tessoualle 9 juillet 2026