Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois La Tessoualle

La Tessoualle

Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations

Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois Stade Paul Formon La Tessoualle La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Chloro’fil se branche nature

Au programme, divers ateliers et animations en lien avec la nature pour enfants et adultes

La Tessoualle

-Land Art

-Art Floral

-Atelier photo

-Cueillette sauvage et dégustation, marche de 3 km + pique-nique partagé au bord du lac.

Chanteloup-Les-Bois

-Chasse aux couleurs

-Marque page empreintes végétales

-Parcours sensoriel

-Atelier Cyanotype

-Teinture végétale

-Spectacle l’arbre endormi au théâtre de verdure.

Toutlemonde

-Cuisine Réalisation du dessert pour la soirée guinguette à savoir Sablés floraux et salade de fruits.

-Soirée Guinguette avec repas et animations (mini fête foraine à l’ancienne, musique, barbe à papa et grimpe d’arbre) .

Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois Stade Paul Formon La Tessoualle La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr

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English :

L’événement Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais