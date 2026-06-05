Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois La Tessoualle
Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois La Tessoualle mardi 7 juillet 2026.
La Tessoualle
Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations
Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois Stade Paul Formon La Tessoualle La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09
Chloro’fil se branche nature
Au programme, divers ateliers et animations en lien avec la nature pour enfants et adultes
La Tessoualle
-Land Art
-Art Floral
-Atelier photo
-Cueillette sauvage et dégustation, marche de 3 km + pique-nique partagé au bord du lac.
Chanteloup-Les-Bois
-Chasse aux couleurs
-Marque page empreintes végétales
-Parcours sensoriel
-Atelier Cyanotype
-Teinture végétale
-Spectacle l’arbre endormi au théâtre de verdure.
Toutlemonde
-Cuisine Réalisation du dessert pour la soirée guinguette à savoir Sablés floraux et salade de fruits.
-Soirée Guinguette avec repas et animations (mini fête foraine à l’ancienne, musique, barbe à papa et grimpe d’arbre) .
Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois Stade Paul Formon La Tessoualle La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à La Tessoualle (Maine-et-Loire)
- RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle 5 juin 2026
- Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle 10 juin 2026
- Ateliers Petit Soigneur La Tessoualle 20 juin 2026
- Séance Spéciale Bébé Soigneur Animalier pour les 0/3ans La Tessoualle 24 juin 2026
- Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL La Tessoualle 9 juillet 2026