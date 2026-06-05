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Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois La Tessoualle

Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois La Tessoualle mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois

Adresse : Stade Paul Formon La Tessoualle

Ville : 49280 La Tessoualle

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Tessoualle

Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations

Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois Stade Paul Formon La Tessoualle La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Chloro’fil se branche nature

Au programme, divers ateliers et animations en lien avec la nature pour enfants et adultes

La Tessoualle
-Land Art 
-Art Floral 
-Atelier photo 
-Cueillette sauvage et dégustation, marche de 3 km + pique-nique partagé au bord du lac. 

Chanteloup-Les-Bois
-Chasse aux couleurs 
-Marque page empreintes végétales 
-Parcours sensoriel 
-Atelier Cyanotype 
-Teinture végétale 
-Spectacle l’arbre endormi au théâtre de verdure.

Toutlemonde
-Cuisine Réalisation du dessert pour la soirée guinguette à savoir Sablés floraux et salade de fruits. 
-Soirée Guinguette avec repas et animations (mini fête foraine à l’ancienne, musique, barbe à papa et grimpe d’arbre)    .

Stade de la grande fontaine Chanteloup-les-Bois Stade Paul Formon La Tessoualle La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41  accueil@csichlorofil.fr

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English :

L’événement Chloro’fil se branche nature 3 jours d’animations La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais

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