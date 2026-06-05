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RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle

RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle vendredi 5 juin 2026.

Adresse : La grande guincheliere

Ville : 49280 La Tessoualle

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

La Tessoualle

RDV aux jardins le jardin de Jeanot

La grande guincheliere La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 13:30:00
fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Visitez le jardin et déambulez à travers les allées pour découvrir les espaces de biotopes humides et secs ,les différents lieux de repos avec des vues variées.
Differents artistes locaux exposeront leurs créations .
Sculpteurs, peintres ,écrivains et poètes seront présents pour échanger avec les visiteurs   .

La grande guincheliere La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 88 17 27 

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English :

L’événement RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais

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