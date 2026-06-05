La Tessoualle

RDV aux jardins le jardin de Jeanot

La grande guincheliere La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 13:30:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Visitez le jardin et déambulez à travers les allées pour découvrir les espaces de biotopes humides et secs ,les différents lieux de repos avec des vues variées.

Differents artistes locaux exposeront leurs créations .

Sculpteurs, peintres ,écrivains et poètes seront présents pour échanger avec les visiteurs .

La grande guincheliere La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 88 17 27

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English :

L’événement RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais