RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle
RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle vendredi 5 juin 2026.
La Tessoualle
RDV aux jardins le jardin de Jeanot
La grande guincheliere La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 13:30:00
fin : 2026-06-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Visitez le jardin et déambulez à travers les allées pour découvrir les espaces de biotopes humides et secs ,les différents lieux de repos avec des vues variées.
Differents artistes locaux exposeront leurs créations .
Sculpteurs, peintres ,écrivains et poètes seront présents pour échanger avec les visiteurs .
La grande guincheliere La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 88 17 27
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English :
L’événement RDV aux jardins le jardin de Jeanot La Tessoualle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
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