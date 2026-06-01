Ateliers pour adultes et enfants à Parco Corte Pigno, Parco Corte Pigno, Verona

Ateliers pour adultes et enfants à Parco Corte Pigno Dimanche 7 juin, 11h00 Parco Corte Pigno Verona

Maximum 25 personnes. Réservation obligatoire avant le 4 juin. Chiens admis en laisse. Entrée gratuite possibilité de faire un don pour l’entretien du jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

h.11:00 Atelier d’introduction à la permaculture et visite du bambuseto : leçon de démonstration sur comment soigner, couper et entretenir.

h.11.00 Atelier pour les enfants à construire de petits objets avec du bambou

h.12:30 Apéritif et pause musicale

h.13:00 – 14:30 Pic-nic

Parco Corte Pigno Via Mantovana, 117, 37137 Verona VR Verona 37137 Sud-Ovest Verona Veneto +39-3501113431 http://www.parcocortepigno.it Parco Corte Pigno, une oasis de verdure à six kilomètres de la Piazza Brà, avec sa grande variété d’arbres séculaires, d’arbustes fleuris et de prés plats vous accueillera avec joie pour célébrer vos anniversaires. Vous aurez ainsi un cadre précieux dans lequel insérer votre événement, créant une atmosphère qui sera appréciée par les amoureux de la nature. Vérone – Via Mantovana 111. (portail près de l’entrée de Forte Gisella)

