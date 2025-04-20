Ateliers pour les 4/6 ans Musée Villa Montebello Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Ateliers pour les 4/6 ans Musée Villa Montebello

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26

Animés par Anne. Des ateliers d’arts plastiques sont proposés aux enfants dans une ambiance ludique et créative au cœur d’un atelier lumineux et ouvert sur la mer.

Animés par Anne, ces ateliers d’arts plastiques invitent les enfants à s’immerger dans un univers ludique et créatif, au cœur du Musée Villa Montebello. Au fil de l’été, petits et grands explorateurs découvrent une grande variété de techniques — dessin, aquarelle, modelage en argile, gravure à la pointe sèche, cyanotypes, monotype — à travers des thèmes inspirés de la mer, des élégants de la Belle Époque et de l’œuvre du peintre trouvillais Charles Pécrus (1826-1907).

Des ateliers sont proposés pour chaque tranche d’âge (4-6 ans, 7-9 ans, 10-13 ans), ainsi que des séances spéciales Atelier à 4 mains pensées pour être vécues en duo parent-enfant. Un programme riche, rythmé tout au long de juillet et août, pour repartir avec ses propres créations dans les bagages !

ATELIERS 4-6 ANS

► SAMEDI 18 JUILLET De 10h30 à 12h

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — LE MAQUEREAU TROUVILLAIS !

Dessin, gravure à la pointe sèche

► MERCREDI 22 JUILLET De 10h30 à 11h30

BATEAUX SUR L’EAU

Dessin, peinture

► SAMEDI 25 JUILLET De 10h30 à 12h

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — IMPRESSIONS DE LUMIÈRE… BLEUE, CYANOTYPES

► MERCREDI 29 JUILLET De 10h30 à 11h30

PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE

Dessin, aquarelle et collage de tissus sur support photos

► SAMEDI 1ER AOÛT De 10h30 à 12h

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — VISITE-ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION CHARLES PÉCRUS (1826-1907)

À un détail près…, dessin, peinture

► MERCREDI 5 AOÛT De 10h30 à 11h30

PORTRAIT, MASQUE

Modelage, argile

► SAMEDI 8 AOÛT De 10h30 à 12h

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — ATELIER GRAVURE AVEC RAMON FREIRE

Professeur de gravure à la Faculté des Beaux-Arts de Cuenca, en résidence artistique à Trouville

► MERCREDI 12 AOÛT De 10h30 à 11h30

PEINDRE LA MER

Dessin, aquarelle

► MERCREDI 19 AOÛT De 10h30 à 11h30

PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE

Dessin, aquarelle et collage de tissus sur support photos

► SAMEDI 22 AOÛT De 10h30 à 12h

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE

Modelage, argile

► MERCREDI 26 AOÛT De 10h30 à 11h30

VACHES NORMANDES

Monotype dessin, peinture et impressions sur papier

► Tarifs 2026

– Trouvillais (sur présentation d’un justificatif de domicile)

– 4 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 30 €

– Non Trouvillais

– 8 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 60 €

► Infos & réservations

– Musée Villa Montebello, 64 rue Général Leclerc — 14360 Trouville-sur-Mer

– www.museevillamontebello.com

– Tél. 02 31 88 16 26 .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26 accueil.musee@trouvillesurmer.fr

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English : Ateliers pour les 4/6 ans Musée Villa Montebello

Led by Anne. Art workshops are offered to children in a fun and creative atmosphere, in a bright studio overlooking the sea.

L’événement Ateliers pour les 4/6 ans Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville