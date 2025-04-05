La Réserve en Seine Trouville-sur-Mer

La Réserve en Seine

Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:30:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-07 2026-08-26

Embarquez pour une croisière commentée de 3 heures au cœur de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Partez à la découverte de ses paysages et de sa faune exceptionnelle dans l’un des écosystèmes les plus remarquables de Normandie.

Une diversité de paysages

La croisière remonte la Seine jusqu’à la confluence de la Risle maritime, dévoilant au fil de l’eau le pont de Normandie, la pointe de Saint-Samson, l’île aux oiseaux, des vasières, roselières, mares et bancs herbeux.

À la découverte de la faune locale

Cette vaste zone humide abrite une biodiversité exceptionnelle. Parmi les centaines d’espèces présentes, vous pourrez observer la panure à moustaches, l’huîtrier pie, les chevaux de Camargue, le phoque gris ou encore le marsouin commun.

Une visite commentée par la Maison de l’estuaire

Tout au long de la croisière, un commentaire permet d’appréhender autrement cet espace naturel protégé ses paysages, sa faune et les événements qui ont, au fil du temps, façonné l’estuaire tel qu’il est aujourd’hui.

► Dates au départ de Trouville-sur-Mer (Quai Albert 1er)

Mercredi 24 juin, 18h30 Mercredi 8 juillet, 16h30 Mercredi 22 juillet, 16h30 Vendredi 7 août, 16h30 Mercredi 26 août, 9h30.

► Tarifs 25 € adulte (dès 13 ans) 18 € enfant (4-12 ans) Gratuit pour les moins de 4 ans Forfait famille 75 € (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants).

Présentation obligatoire à la billetterie avant l’embarquement, au plus tard 15 minutes avant le départ. Les animaux tenus en laisse sont acceptés à bord. Les vélos ne sont pas admis. Départ sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Une initiative du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, mise en place par l’armateur Vedettes Baie de Seine .

English : La Réserve en Seine

Embark on a 3-hour guided cruise through the heart of the Seine estuary nature reserve. Discover its landscapes and exceptional wildlife in one of Normandy’s most remarkable ecosystems.

