Visite gourmande — Trouville-sur-Mer, un goût de Normandie Office de Tourisme Trouville-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Trouville-sur-Mer

Visite gourmande — Trouville-sur-Mer, un goût de Normandie

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Explorez Trouville-sur-Mer autrement lors d’une balade gourmande de 2h mêlant patrimoine et spécialités normandes. Produits de la mer, fromages et douceurs sucrées ponctuent cette visite commentée au cœur de l’histoire et des saveurs locales.

Partez à la rencontre de l’histoire et des saveurs qui font toute la richesse de la gastronomie normande et locale.

Au fil d’un parcours commenté, laissez-vous guider à travers Trouville-sur-Mer et profitez de haltes gourmandes ponctuées de dégustations, pour éveiller vos sens et découvrir la ville autrement. Produits de la mer, fromages régionaux, douceurs sucrées… autant d’escales savoureuses qui racontent l’âme d’une cité intimement liée à la mer et à ses terroirs.

La visite se déroule de 15 h à 17 h, quatre jeudis au fil de l’été.

Infos pratiques

– Dates jeudi 9 juillet — jeudi 30 juillet — jeudi 6 août — jeudi 20 août

– Horaires 15 h 17 h

– À partir de 12 ans

– Réservation et renseignements à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Visite gourmande — Trouville-sur-Mer, un goût de Normandie

Explore Trouville-sur-Mer in a different way during a 2-hour gourmet walk combining its heritage and Normandy specialities. Seafood, cheeses and sweet treats punctuate this guided tour at the heart of local history and flavours.

L’événement Visite gourmande — Trouville-sur-Mer, un goût de Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Trouville