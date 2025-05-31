Claude Lazar Exposition à La MarbRErie La MarbRErie Trouville-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.

Trouville-sur-Mer

Claude Lazar Exposition à La MarbRErie

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Exposition Claude Lazar à La MarbRErie du 4 au 26 juillet. Peinture figurative entre lumière et silence, inspirée de Hopper et Vermeer. Temps forts 4/07 vernissage et Tour de Normandie, 11/07 conférence. Trouville-sur-Mer.

La MarbRErie accueille du 4 au 26 juillet une exposition consacrée à l’artiste peintre Claude Lazar, figure majeure de la scène figurative contemporaine. Un rendez-vous artistique sensible et immersif, à découvrir au cœur de Trouville-sur-Mer.

Né à Alexandrie en 1947 et formé à Paris, Claude Lazar développe depuis les années 1970 une peinture empreinte de silence, de lumière et de tension poétique. Inspiré par Vermeer et Edward Hopper, il compose des scènes urbaines et intérieures où se croisent solitude, mémoire et émotion. Ses œuvres, souvent proches d’un univers cinématographique, explorent les lieux désertés, les atmosphères suspendues et la présence humaine en creux.

Son parcours, marqué par un engagement artistique et intellectuel fort, l’a conduit à exposer en France et à l’international (Londres, Bruxelles, Stockholm, New York, Los Angeles…). Son travail a également été présenté dans de grandes expositions institutionnelles, notamment Past Disquiet et Présences arabes au Musée d’Art Moderne de Paris.

Exposition à découvrir à La MarbRErie !

> Temps forts de l’exposition

• 4 juillet à 16h30 intervention de l’artiste à l’arrivée du Tour de Normandie

• 4 juillet à 18h vernissage

• 11 juillet à 18h conférence L’itinéraire de l’artiste

> Horaires d’ouverture

• Du mercredi au vendredi 14h 19h

• Samedi 10h 12h et 14h 19h

• Dimanche 10h 12h

(Autres créneaux sur rendez-vous selon programmation)

Une rencontre avec une œuvre habitée, entre mémoire des lieux et profondeur des regards. .

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Claude Lazar Exposition à La MarbRErie

Claude Lazar exhibition at La MarbRErie from 4 to 26 July. Figurative paintings exploring light and silence, inspired by Hopper and Vermeer. Highlights: 4 July opening and Tour de Normandie; 11 July talk. Trouville-sur-Mer.

L’événement Claude Lazar Exposition à La MarbRErie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Trouville