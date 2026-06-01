Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film 2046 de Wong Kar-Wai Les Cures Marines Trouville-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.

Trouville-sur-Mer

Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film 2046 de Wong Kar-Wai

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:15:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Pour cette nouvelle séance du Ciné Coup de Cœur, le cinéphile Gabriel Dufay — comédien, metteur en scène et écrivain — vient partager son film de chevet 2046, chef-d’œuvre du Hongkongais Wong Kar-Wai.

Pour cette nouvelle séance du Ciné Coup de Cœur, le cinéphile Gabriel Dufay — comédien, metteur en scène et écrivain — vient partager son film de chevet 2046, chef-d’œuvre du Hongkongais Wong Kar-Wai.

> Le film

Hong Kong, 1966. M. Chow, écrivain en manque d’inspiration, tente d’achever un roman de science-fiction dont l’action se déroule en 2046 — chiffre qui est aussi le numéro de la chambre d’hôtel où il a vécu un amour clandestin avec Su LiZhen, la seule femme qu’il ait vraiment aimée. Par l’écriture, il tente de retrouver ce qui ne peut être retrouvé.

Dans son roman, un mystérieux train partait de temps en temps pour 2046. Tous ceux qui allaient là-bas étaient mus par la même intention… retrouver leurs souvenirs perdus.

Sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2004, 2046 fait suite à In the Mood for Love et en prolonge l’écho mélancolique dans une splendeur visuelle rare. Tony Leung Chiu-Wai, Gong Li et Takuya Kimura portent ce film virtuose salué unanimement par la critique.

> L’invité

Formé à l’ESAD puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (promotion 2007), Gabriel Dufay a fondé la Compagnie Incandescence en 2008, dédiée à un théâtre exigeant et contemporain. Comédien pour Wajdi Mouawad, Denis Podalydès ou Alain Françon, il travaille aussi pour France Culture et France Inter.

Le public trouvillais se souvient peut-être de lui il avait enchanté la scène lors de la Nuit Duras du 7 mars dernier. Le voici de retour pour une soirée cinéma, avant une séance de dédicaces de son dernier ouvrage, Sauver la beauté, à la librairie L’Usage du Papier le samedi 27 juin à 18h30.

Infos pratiques

– Salon Eiffel — Cures Marines, Trouville-sur-Mer

– Vendredi 26 juin 2026 à 19h15

– 7 € · 5 € (adhérents) · Gratuit (moins de 18 ans)

– La projection est suivie d’un débat animé par Gabriel Dufay.

– Réservation à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne. .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film 2046 de Wong Kar-Wai

For this latest instalment of Ciné Coup de Cœur, film buff Gabriel Dufay — an actor, director and writer — joins us to share his all-time favourite film: 2046, a masterpiece by Hong Kong director Wong Kar-Wai.

L’événement Ciné Coup de Cœur Projection & débat autour du film 2046 de Wong Kar-Wai Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Trouville