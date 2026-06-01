Troy Henriksen Exposition à La MarbRErie La MarbRErie Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Troy Henriksen Exposition à La MarbRErie

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Exposition de Troy Henriksen à La MarbRErie les 27-28 juin (10h-19h). Univers coloré entre rêve et figuration libre, mêlant icônes et symboles. En bonus, profitez de la brocante rue G. de Gaulle le 28 juin à Trouville-sur-Mer.

La MarbRErie accueille les samedi 27 et dimanche 28 juin, de 10h à 19h, une exposition consacrée à l’artiste plasticien américain d’origine norvégienne Troy Henriksen. Une occasion unique de découvrir un univers haut en couleur, à la frontière de la figuration libre et du rêve, où se croisent figures emblématiques, symboles et scènes de vie réinventées.

Peintre de l’émotion et de l’imaginaire, Troy Henriksen développe un style optimiste marqué par des couleurs éclatantes et des références culturelles fortes Marilyn Monroe, Arthur Rimbaud, Sitting Bull, Gandhi ou encore James Dean. Son œuvre, nourrie d’un parcours de vie entre mer, voyages et grandes métropoles (New York, Los Angeles, Paris), célèbre la mémoire, les rencontres et la liberté créative.

Installé à Paris depuis la fin des années 1990, il est aujourd’hui exposé en France et à l’international, notamment à Londres, Bruxelles et aux États-Unis.

Exposition à découvrir à La MarbRErie !

En bonus, profitez également de la Brocante de la rue Général de Gaulle le dimanche 28 juin, pour prolonger la découverte dans une ambiance conviviale et estivale au cœur de Trouville-sur-Mer. .

La MarbRErie 117 Rue Général de Gaulle Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Troy Henriksen Exposition à La MarbRErie

Exhibition by Troy Henriksen at La MarbRErie on 27–28 June (10.00–19.00). A colourful world somewhere between dreams and free figuration, blending icons and symbols. As an added bonus, why not pop along to the flea market on Rue G. de Gaulle on 28 June in Trouville-sur-Mer?

L’événement Troy Henriksen Exposition à La MarbRErie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Trouville