Rallye Paris-Trouville Trouville-sur-Mer
Rallye Paris-Trouville Trouville-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
Rallye Paris-Trouville
Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le samedi 4 juillet, Trouville-sur-Mer renoue avec un rendez-vous automobile mythique. De 11h à 18h, l’esplanade du pont, au niveau du carrousel, accueille l’arrivée du rallye Paris-Trouville, dédiée à l’élégance et au patrimoine de la Belle Époque.
Le samedi 4 juillet, Trouville-sur-Mer renoue avec l’un des rendez-vous automobiles les plus mythiques de son histoire. De 11 h à 18 h, l’esplanade du pont — au niveau du carrousel — accueille l’arrivée du rallye Paris-Trouville, une journée entièrement dédiée à l’élégance et au patrimoine de la Belle Époque.
Dès 11 h 30, le village s’anime avec les premières notes de l’association Ça va faire Jazzer , tandis qu’une parade d’élégance présente des véhicules anciens des années 1920 aux années 1970. Artisans et représentants de métiers d’antan investissent les stands aux côtés d’acteurs normands emblématiques Ferme de la Pommeraye, E. Graindorge, Biscuiterie de l’Abbaye, Fermiers de Normandie, Maison Horlogère Palmer, Treadle Coffee, Sam Sellerie, Braséro Français, dinantier, forgeron, Chambre des métiers et de l’artisanat, ou encore les vélos de Yannick. La restauration est assurée sur place par des producteurs et artisans 100 % normands.
Le temps fort de l’après-midi arrive à 16 h avec l’arrivée des véhicules anciens d’avant 1914 et la présentation des équipages costumés en tenues d’époque, accompagnés des adhérents de l’association Cabourg 1900 . Une allocution des élus et une remise des prix suivent à 16 h 45, avant que l’Art Big Band de Trouville-sur-Mer ne clôture la journée en musique de 17 h à 18 h.
Infos pratiques
– Date samedi 4 juillet
– Horaires 11 h 18 h
– Lieu esplanade du pont, au niveau du carrousel, Trouville-sur-Mer
– Programme
11 h 00 ouverture du village
11 h 30 animations musicales, parade d’élégance, stands artisans et restauration normande
16 h 00 arrivée des véhicules anciens d’avant 1914 et présentation des équipages costumés
16 h 45 allocution des élus et remise des prix
17 h 00 concert de clôture avec l’Art Big Band de Trouville-sur-Mer
Entrée libre .
Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
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English : Rallye Paris-Trouville
On Saturday 4 July, Trouville-sur-Mer returns to a legendary motoring event. From 11am to 6pm, the esplanade du pont, near the carrousel, will host the finish of the Paris-Trouville rally, dedicated to the elegance and heritage of the Belle Époque.
L’événement Rallye Paris-Trouville Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville
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