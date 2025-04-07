Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer
Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer
Chemin des Aubets Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Envie de chiner et trouver des trésors ?
Chaque année, les Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer organisent leur grande foire à tout aux Aubets, à Hennequeville. Le dimanche 5 juillet, de 8 h à 18 h, chineurs, curieux et familles sont invités à parcourir les allées à la recherche de la bonne affaire. Une navette gratuite est mise en place pour rejoindre le site facilement.
Infos pratiques
– Date dimanche 5 juillet
– Horaires 8 h 18 h
– Lieu Les Aubets, Hennequeville
– Organisateur Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer
– Renseignements 06 86 20 72 38 .
Chemin des Aubets Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 12 82
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English : Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer
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L’événement Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville
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