Trouville-sur-Mer

Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer

Chemin des Aubets Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Envie de chiner et trouver des trésors ?

Chaque année, les Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer organisent leur grande foire à tout aux Aubets, à Hennequeville. Le dimanche 5 juillet, de 8 h à 18 h, chineurs, curieux et familles sont invités à parcourir les allées à la recherche de la bonne affaire. Une navette gratuite est mise en place pour rejoindre le site facilement.

Infos pratiques

– Date dimanche 5 juillet

– Horaires 8 h 18 h

– Lieu Les Aubets, Hennequeville

– Organisateur Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer

– Renseignements 06 86 20 72 38 .

Chemin des Aubets Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 12 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer

Looking for bargains and treasures?

L’événement Foire à tout Anciens Pompiers de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville