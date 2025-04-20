CNTH Initiation catamaran (dès 7 et 13 ans) Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

CNTH Initiation catamaran (dès 7 et 13 ans)

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Premiers bords en mer pour les enfants dès 7 ans ! Avec le CNTH, ils découvrent le catamaran pendant 5 jours navigation, équilibre, direction et plaisir de la glisse au départ des Roches Noires. Encadrement diplômé, matériel fourni et progression adaptée. Dès 187 € les 5 demi-journées.

Envie de découvrir les joies de la voile ? Le Club Nautique de Trouville-Hennequeville (CNTH) propose des stages d’initiation au catamaran pour les enfants et adolescents, dans le cadre exceptionnel de la baie de Seine. Du lundi au vendredi, en demi-journée ou en journée complète, les participants apprennent les bases de la navigation maniement du bateau, direction, équilibre, réglages et premières sensations de glisse.

Les groupes et le matériel sont adaptés à l’âge et au niveau de chacun, avec un encadrement assuré par des moniteurs diplômés. Une activité idéale pour s’initier à la voile en toute sécurité depuis le site des Roches Noires.

Infos pratiques

* Lieu Digue des Roches Noires, 14360 Trouville-sur-Mer

* Dates du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires

* Horaires le matin ou l’après-midi (journée complète possible)

* Dès 7 ans (savoir nager obligatoire)

* À partir de 187 € pour 5 demi-journées (7 à 12 ans)

* À partir de 216 € pour 5 demi-journées (dès 13 ans)

* Matériel fourni (combinaison possible à la location ; gilets et ceinture de trapèze inclus pour les plus grands)

* Paiement CB, espèces, chèques, chèques vacances (papier)

* Inscription et réservation auprès du CNTH Club Nautique de Trouville-Hennequeville .

Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59 cnth@cnth.org

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English : CNTH Initiation catamaran (dès 7 et 13 ans)

First sailing experiences at sea for children aged 7 and over! With the CNTH, they’ll spend 5 days discovering catamaran sailing: navigation, balance, steering and the thrill of gliding across the water, setting off from Les Roches Noires. Qualified instructors, equipment provided and a tailored …

L’événement CNTH Initiation catamaran (dès 7 et 13 ans) Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Trouville