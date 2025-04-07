Chasse au trésor La Légende des pêcheurs Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Chasse au trésor La Légende des pêcheurs

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Les ruelles de Trouville-sur-Mer recèlent bien des secrets. En juillet et d’août, l’Office de Tourisme propose aux familles de partir sur les traces d’une légende de pêcheurs, au fil d’un jeu de piste mêlant énigmes, indices et exploration du centre-ville.

Les ruelles de Trouville-sur-Mer recèlent bien des secrets. En juillet et d’août, l’Office de Tourisme propose aux familles de partir sur les traces d’une légende de pêcheurs, au fil d’un jeu de piste mêlant énigmes, indices et exploration du centre-ville.

Les équipes — de 2 à 5 joueurs — s’élancent depuis la salle annexe de l’Office de Tourisme à 15 h pour deux heures d’aventure dans les rues de la ville. Le parcours est conseillé dès 6 ans, et la présence d’un adulte est obligatoire. La réservation se fait au nom de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur. Les places sont limitées.

Un rendez-vous qui invite petits et grands à regarder Trouville-sur-Mer d’un œil différent — celui de l’enquêteur.

Infos pratiques

– Horaire 15 h 17 h

– Départ salle annexe de l’Office de Tourisme

– Public à partir de 6 ans, par équipe de 2 à 5 joueurs — présence d’un adulte obligatoire

– Tarif 5 € par personne

– Réservation obligatoire à l’accueil de l’Office de Tourisme ou en ligne sur boutique.trouvillesurmer.org .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Chasse au trésor La Légende des pêcheurs

The narrow streets of Trouville-sur-Mer are full of secrets. In July and August, the Tourist Office is offering families the chance to follow in the footsteps of a fishermen’s legend in a treasure hunt combining riddles, clues and exploration of the town centre.

L’événement Chasse au trésor La Légende des pêcheurs Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville