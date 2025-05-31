Trouville-sur-Mer

Petits Créateurs de Couleurs — Ateliers Zlow

26 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Chaque semaine, les Ateliers Zlow proposent aux enfants de plonger dans un univers mêlant nature, mer et créativité. Trois stages sont organisés cet été, du lundi au vendredi de 14 h à 16 h, au 26 rue Carnot à Trouville-sur-Mer.

Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet, de 10 h 30 à 12 h, la boutique Zlow accueille les ateliers Joie animés par Chloé — une maison créative qui s’installe chez Zlow cet été pour proposer aux petits une heure et demie de création sensorielle et ludique.

Chaque séance invite les enfants à imaginer leur propre palette de couleurs avant de façonner un objet unique à partir de matières variées papiers, tissus, fleurs, textures… Un moment de liberté créative, encadré avec bienveillance, pour explorer, expérimenter et repartir avec une création bien à soi. Le matériel est inclus dans le tarif.

Infos pratiques

– Dates les mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet

– Horaires 10 h 30 12 h

– Lieu boutique Zlow, 106 boulevard Fernand-Moureaux, Trouville-sur-Mer

– Public à partir de 4 ans

– Tarif 30 € (matériel inclus)

– Réservations chloe@joiemaisondecouleurs.com .

26 Rue Victor Hugo Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie chloe@joiemaisondecouleurs.com

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English : Petits Créateurs de Couleurs — Ateliers Zlow

Every week, Ateliers Zlow invites children to immerse themselves in a world combining nature, the sea and creativity. Three courses are being organised this summer, from Monday to Friday, 2pm to 4pm, at 26 rue Carnot in Trouville-sur-Mer.

L’événement Petits Créateurs de Couleurs — Ateliers Zlow Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Trouville