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ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages

ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages

ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages jeudi 21 mai 2026.

Adresse : RELAIS DE LA PETITE ENFANCE

Ville : 31410 Longages

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Longages

ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS

RELAIS DE LA PETITE ENFANCE Longages Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:30:00
fin : 2026-06-02 11:30:00

Date(s) :
2026-05-21 2026-06-02 2026-06-03

Vous attendez un bébé ou vous êtes jeune parent ? La Communauté de Communes du Volvestre vous propose des ateliers gratuits pour vous accompagner dans votre rôle de parent.
Ateliers proposés par la Communauté de communes du Volvestre.   .

RELAIS DE LA PETITE ENFANCE Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 80 77 

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English :

Are you expecting a baby or are you a young parent? The Communauté de Communes du Volvestre offers free workshops to support you in your role as a parent.

L’événement ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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