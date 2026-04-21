VIDE GRENIER DU GAPE Longages
VIDE GRENIER DU GAPE Longages samedi 9 mai 2026.
Longages
VIDE GRENIER DU GAPE
Promenade du Rabe Longages Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez chiner et partager un moment convivial au vide grenier de Longages !
Vide grenier proposé par l’association des parents d’élèves du GAPE de Longages. 15 .
Promenade du Rabe Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie gape.longages@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come bargain hunting and share a convivial moment at the Longages garage sale!
L’événement VIDE GRENIER DU GAPE Longages a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Longages (Haute-Garonne)
- STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Longages 14 juin 2026