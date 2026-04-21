Longages

VIDE GRENIER DU GAPE

Promenade du Rabe Longages Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez chiner et partager un moment convivial au vide grenier de Longages !

Vide grenier proposé par l’association des parents d’élèves du GAPE de Longages. 15 .

Promenade du Rabe Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie gape.longages@outlook.fr

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English :

Come bargain hunting and share a convivial moment at the Longages garage sale!

L’événement VIDE GRENIER DU GAPE Longages a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE