Ateliers pour petits et grands, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas

Informations pratiques

Ateliers pour petits et grands 19 et 20 septembre Site archéologique du Vernay Isère

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association vous proposent différents ateliers pour les petits et les grands:

– fabrication de lampe à huile ou de médaillon en argile

– fabrication de fibules ou de bracelets (dimanche seulement)

– réalisation de mosaïques

– calligraphie romaine ou médiévale

– jeux romains

– jeux de piste

Site archéologique du Vernay Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeologie-srj.fr

Les bénévoles de l’association vous proposent différents ateliers pour les petits et les grands:

©archéosrj