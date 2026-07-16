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Ateliers pour petits et grands, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas

samedi 19 septembre 2026 · Site archéologique du Vernay · Saint-Romain-de-Jalionas

Ateliers pour petits et grands, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site archéologique du Vernay
Adresse
Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France
Ville
38460 Saint-Romain-de-Jalionas
Département
Isère
Tarif
Participation libre

Ateliers pour petits et grands 19 et 20 septembre Site archéologique du Vernay Isère

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association vous proposent différents ateliers pour les petits et les grands:
– fabrication de lampe à huile ou de médaillon en argile
– fabrication de fibules ou de bracelets (dimanche seulement)
– réalisation de mosaïques
– calligraphie romaine ou médiévale
– jeux romains
– jeux de piste

Site archéologique du Vernay Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeologie-srj.fr
Les bénévoles de l’association vous proposent différents ateliers pour les petits et les grands:

©archéosrj

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