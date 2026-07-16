Ateliers pour petits et grands, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas
samedi 19 septembre 2026 · Site archéologique du Vernay · Saint-Romain-de-Jalionas
Informations pratiques
Ateliers pour petits et grands 19 et 20 septembre Site archéologique du Vernay Isère
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les bénévoles de l’association vous proposent différents ateliers pour les petits et les grands:
– fabrication de lampe à huile ou de médaillon en argile
– fabrication de fibules ou de bracelets (dimanche seulement)
– réalisation de mosaïques
– calligraphie romaine ou médiévale
– jeux romains
– jeux de piste
Site archéologique du Vernay Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeologie-srj.fr
Les bénévoles de l’association vous proposent différents ateliers pour les petits et les grands:
©archéosrj