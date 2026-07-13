Ateliers, stages de loisirs Initiation improvisation théâtrale TILT Plage des 2 rives Tomblaine

Informations pratiques

Tomblaine

Ateliers, stages de loisirs Initiation improvisation théâtrale TILT

Plage des 2 rives L’éco-zone Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 20:00:00

Date(s) :

2026-08-25

initiation improvisation théâtrale TILT.Tout public

0 .

Plage des 2 rives L’éco-zone Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

TILT Introduction to Theater Improvisation.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Initiation improvisation théâtrale TILT Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY