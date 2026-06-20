Estival 2026 Cinéma Plein Air Little Miss Sunshine Plage des deux rives Côté Nancy Tomblaine

Tomblaine

Estival 2026 Cinéma Plein Air Little Miss Sunshine

Plage des deux rives Côté Nancy 27B Rue Aristide Briand Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 21:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Cet été, la Métropole du Grand Nancy se transforme en véritable terrain de découvertes ! Concerts en plein air, spectacles, expositions, visites, animations familiales, rendez-vous festifs et activités de loisirs rythmeront la saison aux quatre coins du territoire. Que vous soyez amateur de culture, de patrimoine, de nature ou simplement à la recherche de sorties conviviales, l’Estival 2026 vous réserve de nombreuses surprises pour profiter pleinement des beaux jours.

Projection du film Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris.

En cas d’intempéries séance reportée au 30 août.Tout public

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Plage des deux rives Côté Nancy 27B Rue Aristide Briand Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

This summer, the Greater Nancy Metropolitan Area is transforming into a true playground of discovery! Open-air concerts, shows, exhibitions, tours, family-friendly events, festive gatherings, and recreational activities will set the pace for the season throughout the region. Whether you’re a fan of culture, heritage, nature, or simply looking for fun outings, Estival 2026 has plenty of surprises in store to help you make the most of the sunny days.

Screening of the film “Little Miss Sunshine” by Jonathan Dayton and Valérie Faris.

In case of inclement weather: screening postponed to August 30.

L’événement Estival 2026 Cinéma Plein Air Little Miss Sunshine Tomblaine a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY