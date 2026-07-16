Ateliers, table ronde et visites de la coopérative Laines Paysannes, Laines Paysannes, Saverdun

Informations pratiques

Ateliers, table ronde et visites de la coopérative Laines Paysannes Samedi 19 septembre, 10h00 Laines Paysannes Ariège

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laines Paysannes ouvre ses portes !

Le samedi 19 septembre, rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle dédiée aux Journées du Patrimoine ! Venez découvrir nos ateliers, notre histoire et les savoirs-faire lainiers d’Ariège. Cette journée est ouverte à tous, grands et petits, curieux et passionnés.

Au programme de cette journée :

Ouverture des portes à partir de 10h00

11h00 & 16h00 : Visites guidées* de notre atelier et explication de la filière laine.

14h00 : Table ronde passionnante sur le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Toute l’après-midi (de 14h00 à 17h00) : Ateliers pédagogiques ludiques pour les enfants

Nous avons hâte de vous acceuillir pour partager avec vous notre passion !

* Les visites guidées se font sur inscription et sur notre site internet laines-paysannes.fr

Laines Paysannes La jalousie, 09700 Saverdun Saverdun 09700 Ariège Occitanie 0561609648 https://laines-paysannes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://laines-paysannes.fr/nous-visiter/ »}] Laines Paysannes vous invite à renouer avec la nature en vous proposant des vêtements, accessoires et produits de décoration intérieure issus des laines de moutons des Pyrénées, 100 % naturelles et écoresponsables. Un retour à l’essentiel, avec des créations intemporelles conçues pour durer, pour une mode plus libre et déontologique. Laines Paysannes coopère avec tous ceux qui font le textile : moutons, éleveurs, créateurs, artisans et industriels. Parking sur place

Laines Paysannes ouvre ses portes !

©Anna Afonso