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AGENDA · Saverdun

Spectacle équestre technique La Méthode Bolino Saverdun

mardi 11 août 2026 · Saverdun

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rusquet d'en haut
Ville
09700 Saverdun
Département
Ariège
Tarif
12 12 Tarif réduit Tarif réduit adultes demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants de moins de 28 ans, personnes en situation de handicap et accompagnant·e (sur présentation d’un justificatif).

Saverdun

Spectacle équestre technique La Méthode Bolino

Rusquet d’en haut Saverdun Ariège

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit adultes demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants de moins de 28 ans, personnes en situation de handicap et accompagnant·e (sur présentation d’un justificatif).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:30:00

Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-25 2026-08-26

La compagnie Andjaï et Laurent Galinier vous présente leur nouveau spectacle
La Méthode Bolino Spectacle équestre technique… et résolument drôle !
  .

Rusquet d’en haut Saverdun 09700 Ariège Occitanie +33 6 89 05 50 84  sarahcruel@andjai.com

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English :

The Andja%EF company and Laurent Galinier present their new show:
%AB The Bolino Method %BB A technically impressive equestrian show—and absolutely hilarious!

L’événement Spectacle équestre technique La Méthode Bolino Saverdun a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées

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