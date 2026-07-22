Spectacle équestre technique La Méthode Bolino Saverdun
mardi 11 août 2026 · Saverdun
Informations pratiques
Saverdun
Spectacle équestre technique La Méthode Bolino
Rusquet d’en haut Saverdun Ariège
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit adultes demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants de moins de 28 ans, personnes en situation de handicap et accompagnant·e (sur présentation d’un justificatif).
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:30:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-25 2026-08-26
La compagnie Andjaï et Laurent Galinier vous présente leur nouveau spectacle
La Méthode Bolino Spectacle équestre technique… et résolument drôle !
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Rusquet d’en haut Saverdun 09700 Ariège Occitanie +33 6 89 05 50 84 sarahcruel@andjai.com
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English :
The Andja%EF company and Laurent Galinier present their new show:
%AB The Bolino Method %BB A technically impressive equestrian show—and absolutely hilarious!
L’événement Spectacle équestre technique La Méthode Bolino Saverdun a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées