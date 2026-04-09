Ateliers vacances scolaires Août Musée Tour du Moulin Marcigny
Ateliers vacances scolaires Août Musée Tour du Moulin Marcigny mercredi 5 août 2026.
Marcigny
Ateliers vacances scolaires Août
Musée Tour du Moulin 9 rue de la Tour Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Ateliers vacances scolaires en août 2026 en lien avec les expositions permanente et annuelle. Découvrez de manière ludique et pédagogique l’histoire et l’archéologie.
De 7 ans à 100 ans, ouverts aux adultes. Durée 1h30. 12 places par séance.
Réservation obligatoire par téléphone. Voir affiche pour le détail des ateliers et les thèmes abordés. .
Musée Tour du Moulin 9 rue de la Tour Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 37 05 musee.tourdumoulin@gmail.com
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English : Ateliers vacances scolaires Août
L’événement Ateliers vacances scolaires Août Marcigny a été mis à jour le 2026-04-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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