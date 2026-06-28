Ateliers vidéos Bâtiment à Modeler Rennes 8 et 9 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dans le cadre du Voyage Immobile, Aminti te propose de réaliser un clip! Le tournage aura lieu dans les locaux du BAM et tu seras encadré par un vidéaste professionnel !

Viens apprendre à réaliser un clip musical !

Dans le cadre du Voyage Immobile, Aminti t’invite à plonger dans les coulisses d’un vrai tournage : tu vas participer à la création du prochain clip de l’artiste Pixel Maden, pour son nouveau single.

Pendant plusieurs séances, tu découvriras comment on imagine un clip, comment on prépare un plan, comment on filme une scène qui claque. Le tournage aura lieu directement dans les locaux du BAM, transformés pour l’occasion en petit studio de cinéma.

Tu seras accompagné pas à pas par un vidéaste professionnel : cadrage, lumière, mise en scène, rythme… tu apprendras tout en faisant, en testant, en jouant avec l’image. Pas besoin d’expérience, pas besoin de matériel : juste ta curiosité et ton envie d’essayer.

L’atelier est entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous à partir de 16 ans.

Une occasion rare de découvrir l’envers du décor et de créer un clip qui sera vraiment diffusé.

On t’attend pour tourner, imaginer, expérimenter — et surtout t’amuser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00

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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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