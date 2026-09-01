Atliers d’écriture La Ferté-Vidame
samedi 19 septembre 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Atliers d’écriture
18 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ecrivaine en résidence, Emmanuelle Favier, vous propose des ateliers d’écriture au sein de la mairie de la Ferté Vidame. Pour tout renseignement et inscription, veuillez joindre la mairie de la Ferté Vidame. Attention places limitées.
Ecrivaine en résidence, Emmanuelle Favier, vous propose des ateliers d’écriture au sein de la mairie de la Ferté Vidame. Pour tout renseignement et inscription, veuillez joindre la mairie de la Ferté Vidame. Attention places limitées. .
18 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 62 45 accueil@mairie-lafertevidame.fr
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English :
Writer in residence, Emmanuelle Favier, offers writing workshops at La Ferté Vidame town hall. For information and registration, please contact the Mairie de la Ferté Vidame. Places are limited.
L’événement Atliers d’écriture La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-02-20 par OTs DU PERCHE
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