Atolls de New Nelson, Galerie Mélanie Rio Fluency, Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Galerie Mélanie Rio Fluency · Nantes
Informations pratiques
Atolls de New Nelson 17 – 20 septembre Galerie Mélanie Rio Fluency Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’occasion des 15 ans de Stereolux et dans le cadre de l’exposition Mirages, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Luce Terrasson. Avec son installation intitulée « Atolls de New Nelson », l’artiste fait émerger des paysages énigmatiques et invite le public à décrypter ces images, à en extraire des indices pour construire des récits.
Galerie Mélanie Rio Fluency 3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
À l’occasion des 15 ans de Stereolux et dans le cadre de l’exposition Mirages, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Luce Terrasson avec son installation « Atolls de New Nelson ».
Luce Terrasson
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