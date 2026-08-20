Atolls de New Nelson, Galerie Mélanie Rio Fluency, Nantes

Informations pratiques

Atolls de New Nelson 17 – 20 septembre Galerie Mélanie Rio Fluency Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des 15 ans de Stereolux et dans le cadre de l’exposition Mirages, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Luce Terrasson. Avec son installation intitulée « Atolls de New Nelson », l’artiste fait émerger des paysages énigmatiques et invite le public à décrypter ces images, à en extraire des indices pour construire des récits.

Galerie Mélanie Rio Fluency 3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des 15 ans de Stereolux et dans le cadre de l’exposition Mirages, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Luce Terrasson avec son installation « Atolls de New Nelson ».

Luce Terrasson