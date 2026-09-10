Atolls de New Nelson Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À l’occasion des 15 ans de Stereolux et dans le cadre de l’exposition Mirages, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Luce Terrasson. Avec son installation intitulée « Atolls de New Nelson », l’artiste fait émerger des paysages énigmatiques et invite le public à décrypter ces images, à en extraire des indices pour construire des récits.

Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/



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