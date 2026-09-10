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Atolls de New Nelson Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Galerie Mélanie Rio Fluency · Nantes

Atolls de New Nelson Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Galerie Mélanie Rio Fluency
Adresse
3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

À l’occasion des 15 ans de Stereolux et dans le cadre de l’exposition Mirages, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Luce Terrasson. Avec son installation intitulée « Atolls de New Nelson », l’artiste fait émerger des paysages énigmatiques et invite le public à décrypter ces images, à en extraire des indices pour construire des récits.

Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/


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