AGENDA · Nantes99vues
Atolls de New Nelson Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Galerie Mélanie Rio Fluency · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
À l’occasion des 15 ans de Stereolux et dans le cadre de l’exposition Mirages, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Luce Terrasson. Avec son installation intitulée « Atolls de New Nelson », l’artiste fait émerger des paysages énigmatiques et invite le public à décrypter ces images, à en extraire des indices pour construire des récits.
Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/
Afficher la carte du lieu Galerie Mélanie Rio Fluency et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026