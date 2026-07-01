Rencontre avec la police municipale, Halle parking Pirmil, Nantes
mercredi 2 septembre 2026 · Halle parking Pirmil · Nantes
Informations pratiques
Rencontre avec la police municipale Mercredi 2 septembre, 10h00 Halle parking Pirmil Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00
Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.
Halle parking Pirmil Esnoul des châtelets 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 25 96 67 09
Les agents de la brigade de proximité et d’îlotage de la police municipale proposent des rendez-vous de proximité pour échanger avec les habitants. contact police
Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 1 juillet 2026
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026