Balade « Du Bout-des-Landes au golf de Nantes Erdre », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « Du Bout-des-Landes au golf de Nantes Erdre » Jeudi 23 juillet, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00

Laissez-vous conter le Bout-des-Landes à travers le regard d’une de ses habitantes ! Une déambulation singulière à la découverte de sites emblématiques du quartier, de la mosquée Arrahma au cimetière parc en passant par le golf de Nantes Erdre. Visite proposée par Lydie Boismain, habitante du quartier et présidente des Hérons

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h pour 3 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-du-bout-des-landes-au-golf-de-nantes-erdre »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole