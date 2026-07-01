Ce que les plantes nous disent du sol, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Ce que les plantes nous disent du sol Mercredi 22 juillet, 15h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Apprenez à reconnaître les plantes bio-indicatrices et découvrez ce qu’elles révèlent sur l’équilibre des sols. Une exploration pédagogique pour comprendre les interactions fascinantes entre plantes, sol et biodiversité.

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature