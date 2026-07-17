Les Terrasses de l’été – Accoord Malakoff, Square Bergson, Nantes

Informations pratiques

Les Terrasses de l’été – Accoord Malakoff Mercredi 22 juillet, 15h00 Square Bergson Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Le 22 juillet, rendez-vous place Bergson pour une soirée festive organisée par l’ACCOORD. Venez profiter d’un moment convivial rythmé par des animations, un concert et un spectacle.

Une belle occasion de se retrouver, de s’amuser et de profiter de l’été au cœur du quartier !

Square Bergson 8 rue de Madrid 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-de-malakoff/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 47 70 53 »}]

Animation de quartier à Malakoff