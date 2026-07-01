Salon de lecture et balade contée, Parc de la Noé Mitrie, Nantes

Informations pratiques

Salon de lecture et balade contée Jeudi 23 juillet, 15h00 Parc de la Noé Mitrie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Salon de lecture pour tous et balade contée à 16h.

Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Parc de la Noé Mitrie 125 boulevard de Doulon Nantes 44300 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Salon de lecture pour tous et balade contée. été2026