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Salon de lecture et balade contée, Parc de la Noé Mitrie, Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Parc de la Noé Mitrie · Nantes

Salon de lecture et balade contée, Parc de la Noé Mitrie, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Parc de la Noé Mitrie
Adresse
125 boulevard de Doulon
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Salon de lecture et balade contée Jeudi 23 juillet, 15h00 Parc de la Noé Mitrie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Salon de lecture pour tous et balade contée à 16h.
Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Parc de la Noé Mitrie 125 boulevard de Doulon Nantes 44300 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Salon de lecture pour tous et balade contée. été2026

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