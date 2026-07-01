AGENDA · Nantes
Salon de lecture et balade contée, Parc de la Noé Mitrie, Nantes
jeudi 23 juillet 2026 · Parc de la Noé Mitrie · Nantes
Informations pratiques
Salon de lecture et balade contée Jeudi 23 juillet, 15h00 Parc de la Noé Mitrie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Salon de lecture pour tous et balade contée à 16h.
Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture
Parc de la Noé Mitrie 125 boulevard de Doulon Nantes 44300 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Salon de lecture pour tous et balade contée. été2026
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026