UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Mini golf, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Mini golf, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Mini golf Jeudi 23 juillet, 16h00 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Mini-golf

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Mini-golf mini-golf

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)