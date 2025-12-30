ATOMIC PING PONG LA MAMISELE Saubrigues

ATOMIC PING PONG Début : 2026-04-18 à 20:30. Tarif : – euros.

ATOMIC PING PONGIl y a du nouveau, de l’hypnotique, de la corde sensible, dans la nouvelle créa d’Atomic Ping Pong. Après l’album « Live from the Moumoune », où le groupe franco-canadien mariait plaisir et pensée critique dans un son entier et chaleureux, les 5 musicien.nes s’engagent sur un chemin tout aussi euphorisant, atomique et lunaire, avec peut-être une pointe de vertige en plus.Et si tu tombes, tu te relèveras en dansant. Ce sera profond et léger à la fois, les voix s’ouvriront en polyphonie pour toi, l’une d’elles se fera hip hop, les clarinettes s’accorderont sur des ondes fluides et explosives. Il y aura du costume, de la parole crue, des synthés aquatiques, du riff dur et de la poésie.Entre l’humour de Philippe Katerine, le groove d’Ultra Zook et la sensibilité de Stromae, Atomic Ping Pong, c’est toujours une invitation à danser sur un sentier surréaliste, politique et plein d’auto-dérision.Avec :Jean-François Leclerc : synthétiseur – chant – percussionsJules Fromonteil : clarinette basse – percussionsPablo Echarri : batterie – chantNésar Ouaryachi : contrebasse – guitare électrique – chantColine Ellouz : clarinette – chant – percussionsAurel Garcia : régisseur son

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40