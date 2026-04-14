Visite des jardins dessinés selon la technique japonaise du sakkei ou de la vue empruntée, avec les Pyrénées et les vallons en toile de fond., Jardin des Barthes, Saubrigues

Visite des jardins dessinés selon la technique japonaise du sakkei ou de la vue empruntée, avec les Pyrénées et les vallons en toile de fond. 6 et 7 juin Jardin des Barthes Landes

12,50€ pour les adultes, 6€ pour les + 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les 8 jardins offrent un dépaysement total dans un voyage à travers les continents, sur fond de panorama exceptionnel. Tour à tour intimes ou ouverts sur la campagne grandiose et la montagne, le grand jardin oriental et la roseraie sont conçus selon la technique japonaise du Sakkei ou de « vue empruntée ». La vue, encadrée par une symétrie de grands palmiers, se prolonge au loin jusqu’aux Pyrénées.

À cette occasion, Gogara viendra exposer ses oeuvres. Immanence, transcendance et universalité sont les principales thématiques de son travail. Pour découvrir le travail de l’artiste : https://www.gogara.fr/

Jardin des Barthes 480 chemin Lasseougue, 40230 Saubrigues, France Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33558476493 https://www.jardindesbarthes.com [{« link »: « https://www.gogara.fr/ »}] Au nord du pays de Seignanx, la paysagiste Nathalie Payens installe son jardin en 2015 sur

la pente douce d’une colline, occupée précédemment par des champs de maïs. Tourné vers la chaîne des Pyrénées, il se compose d’une succession de scènes faisant alterner espaces ouverts en partie haute et fermés en sous-bois. La propriétaire profite des atouts bioclimatiques de la région et de la topographie pour créer un ensemble de jardins exotiques, véritable catalogue vivant pour les amateurs. Huit jardins contemporains ont été aménagés. En arrivant, le premier, d’inspiration orientale, est tourné vers le grand paysage et structuré par les agapanthes et les succulentes. La roseraie mène à l’allée Caradoc (du nom du Magnolia grandiflora « Caradoc ») qui met en scène les magnolias. Puis, nous découvrons la partie exotique qui met à l’honneur la profusion des fleurs subtropicales et de belles collections d’eucalyptus et de palmiers. Enfin, en descendant dans le vallon boisé (La Canopée), nous pénétrons dans une jungle tropicale dépaysante et rafraîchissante. Avant de quitter les lieux, l’escalier de bois mène au potager et à la pépinière où le visiteur pourra, s’il le souhaite, compléter sa collection personnelle. Parking.

Les 8 jardins offrent un dépaysement total dans un voyage à travers les continents, sur fond de panorama exceptionnel. Tour à tour intimes ou ouverts sur la campagne grandiose et la montagne, le et …

©Nathalie Payens