visite guidée du jardin des barthes jardin des barthes Saubrigues
visite guidée du jardin des barthes jardin des barthes Saubrigues jeudi 21 mai 2026.
Saubrigues
visite guidée du jardin des barthes
jardin des barthes 480 Chemin de Lasseougue Saubrigues Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Visite guidée sur réservation
Nathalie Payens, créatrice du Jardin des Barthes, vous fait découvrir son univers au détour d’une visite guidée d’exception du Jardin.
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Visite guidée sur réservation
Nathalie Payens, créatrice du Jardin des Barthes, vous fait découvrir son univers au détour d’une visite guidée d’exception du Jardin.
Comment lui est venue cette idée du Jardin des Barthes ?
Pourquoi ce terrain ? Et comment en a-t-elle tiré profit pour créer son jardin remarquable ?
Quelles ont été ses inspirations ?
Comment s’est passée la création du Jardin, de la conception à la réalisation ?
Quelles sont les plantes remarquables du Jardin ?
Quelles sont les étapes clefs pour entretenir le Jardin tout au long de l’année ?
Et encore beaucoup d’autres questions que vous vous posez et auxquelles Nathalie pourra répondre.
Un moment unique et privilégié à ne pas manquer !
Tarif 30€ adulte & 15€ enfant + 5 ans
Uniquement sur réservation
Pour vous inscrire, merci de nous contacter via le formulaire de contact ici en précisant .
jardin des barthes 480 Chemin de Lasseougue Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 37 86 53 n.payens@wanadoo.fr
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English : visite guidée du jardin des barthes
Guided tour on reservation
Nathalie Payens, creator of the Jardin des Barthes, takes you on an exceptional guided tour of her world.
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L’événement visite guidée du jardin des barthes Saubrigues a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS
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