FESTIVAL MAISON AFRICAINE – AH KWANTOU LA MAMISELE Saubrigues

FESTIVAL MAISON AFRICAINE – AH KWANTOU Début : 2026-05-16 à 20:30. Tarif : – euros.

FESTIVAL LA MAISON AFRICAINE Cette année de nouveau, retrouvez notre évènement consacré au partage et à la découverte de la culture d’Afrique de l’Ouest ! Une édition particulière : nous recevrons le regroupement annuel des écoles de percussions et danses africaines des environs (Landes, Pyrenées Atlantiques). Pour cette occasion, il y aura des stages ouverts à tous, et pour tous niveaux. Au cours de la journée, chaque école se présentera et le public sera invité à flâner au son des percussions, tout en plongeant au coeur d’une superbe expo photo et d’un joli petit marché artisanal aux couleurs mandingues. Ambiance chaleureuse et sourires garantis !Programme complet à venir prochainement !CONCERT : AH! KWANTOUTélérama : « Kyekyeku, lui, cultive surtout l’esprit de la fête et de la transe, avec des toqués de polyrythmies, prompts à l’exultation. Entre les guitares à la fois furieuses et ciselées, les cuivres échauffés et la touche de psychédélisme, leur joie et frénésie sont communicatives. »Le groupe AH ! KWANTOU re´unit le chanteur et guitariste venu du Ghana, Kyekyeku (prononcer tche´tche´kou), et une bande d’excellents musiciens tous installe´s dans le sud-ouest de la France, au service d’un de´tonnant brassage musical qui du highlife a` la soul, de l’afrobeat a` la funk, puise dans les he´ritages atlantiques. C’est au bord de cet océan que la rencontre de ces passionne´s de grooves, de fanatiques de l’exube´rance polyrythmique africaine a donne´ naissance a` un premier album e´ponyme : AH ! KWANTOU, qui te´moigne a` lui seul de la fe´condite´ des musiques de l’Atlantique noir, et de leur actualite´… pour qui sait les marier avec autant d’amour, de respect, et de l’envie de faire danser. Leur navire est pre^t a` accoster a` tous les rivages, et commence par suivre le sillage qu’a laisse´ le se´minal highlife. Car c’est bien ce son merveilleux, ne´ de la rencontre du jazz, du calypso, de la palm wine music et des traditions musicales du Ghana qui va donner le cap de leur musique. Impossible de manquer les formidables grooves ne´s de l’entrelacement des guitares entre elles, et de ces dernie`res avec la batterie et les percussions, impossible de re´sister au soleil ou a` l’orage que de´clenchent les cuivres, et a` la voix agile de Kyekyeku qui, porte´ par tant d’e´nergie, raconte des histoires de vie ou se`me des rayons de bonheur. Car leur machine, admirablement huile´e, est aussi la` pour faire danser…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40