Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer
dimanche 11 octobre 2026 · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Attelages des Grandes Marées
Place René K’Dual Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. .
Place René K’Dual Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 75 40 20 55 agmg50@orange.fr
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English : Attelages des Grandes Marées
L’événement Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Coutances Tourisme
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