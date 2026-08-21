Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Médiathèque municipale, Saint-Leu-d’Esserent

Informations pratiques

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Jeudi 12 novembre, 18h30 Médiathèque municipale Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T19:30:00+01:00

Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans

Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise

Médiathèque municipale Saint-Leu-D’Esserent Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France

Christel Delpeyroux