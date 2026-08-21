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Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Médiathèque municipale, Saint-Leu-d’Esserent

jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque municipale · Saint-Leu-d'Esserent

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Médiathèque municipale, Saint-Leu-d’Esserent

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale
Adresse
Saint-Leu-D'Esserent
Ville
60340 Saint-Leu-d'Esserent
Département
Oise

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Jeudi 12 novembre, 18h30 Médiathèque municipale Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T19:30:00+01:00

Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans
Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise

Médiathèque municipale Saint-Leu-D’Esserent Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux

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